Güzelim saçlarına film için veda ettiler!

Güzel oyuncu Kate Hudson
, Avustralyalı ünlü şarkıcı Sia'nın yönettiği yeni filmi 'Sister' için saçlarına erkek tıraşı yaptırdı. Uzun sarı saçlarıyla tanınan 38 yaşındaki yıldız, 2000 yılından bu yana ilk kez saçında büyük bir değişiklik yapmış oldu. Önceki gün Los Angeles'ta kısacık kesilmiş saçlarıyla görüntülenen Hudson, akıllara rol aldıkları filmler için saçlarını kaybeden diğer kadın yıldızları getirdi. Kısa süre önce Cara Delevingne, 'Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu' filmindeki rolü için saçlarını kısacık kestirip platin sarısına boyatmıştı.
BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Film için saçında en marjinal değişikliği yapan isimlerden biri de Charlize Theron'du. Oscarlı aktris, 'Mad Max' serisinde üç numaraya vurulmuş kahverengi saçlarıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı. 'Les Miserables' filmi için saçlarını kestiren Anne Hathaway ise o dönem "Gay kardeşime benzedim" demişti. Geçtiğimiz aylarda güzel oyuncu Kristen Stewart da 'Personal Shopper' filmi için saçlarını üç numaraya vurmuş ve platin sarısına boyatmıştı. Hayranları, kumral aktrise yeni imajını yakıştıramamıştı.