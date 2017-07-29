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Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu!

Giriş Tarihi: 29.7.2017 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 11:56
Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu!

Alman model ve oyuncu Heidi Klum, önceki gün sevgilisi Vito Schnabel ile lüks bir yatta keyif yaptı.

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Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okudu!
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