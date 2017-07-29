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: Bugün olsa yine Hande'ye atarım

Giriş Tarihi: 29.7.2017 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 15:29
Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım

Yıllar önce canlı yayın sırasında 'ne attığı la uzun süre gündemi meşgul eden Posta'dan Canan Danyıldız'a verdiği röportajda yaşananları anlattı.

"O gün yaşananlar gerçekti! Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! Hande'nin yaptığı şeyi asla unutmam! Kendimi tuttum tuttum, sonra tokadı bastım. Pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı kaçtı. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim! Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande'ye yine atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. Tv tarihine geçtik!"

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Sevda Demirel: Bugün olsa yine Hande'ye tokat atarım
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