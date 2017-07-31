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Bodrum sahipsiz mi Teksas mı?

Giriş Tarihi: 31.7.2017 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.7.2017 11:48
Bodrum sahipsiz mi Teksas mı?

AYŞE ÖZYILMAZEL

Başkan Kocadon'a sesleniyorum: Bodrum sahipsiz mi Teksas mı?

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Bodrum sahipsiz mi Teksas mı?
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