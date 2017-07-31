Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Fotoğrafları hukuksuz ele geçirdi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 31.7.2017
Fotoğrafları hukuksuz ele geçirdi

’in, ‘Eşimle yasak aşk yaşıyor’ deyip tazminat davası açtığı , bu kez Şener’den şikayetçi oldu. Sponza, özel fotoğraflarının Şener tarafından hukuksuz şekilde ele geçirildiğini iddia etti

ile 'in boşanma davasında yeni gelişme... Kutluay'ın Şener'i ile aldattığı iddiası, magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından Şener, 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a ihanet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Bununla yetinmeyen ünlü model, yuvasını yıkmakla itham ettiği sosyetik güzel Edwina Sponza'ya da 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde eşi Kutluay'ın, Sponza ile evlilik dışı ilişki yaşadığını iddia eden Şener, eşinin kendisini Sponza'yla aldattığını gösteren fotoğrafları mahkemeye delil olarak sundu. Şener, mahkemeye Sponza ile Kutluay arasındaki konuşmaları da gösterdi. Bu gelişme sonrası sosyetik güzel, Şener'in mahkemeye delil olarak sunduğu fotoğrafların kendisine ait özel kareler olduğunu ve bu fotoğrafların sadece şahsi telefonunda bulunduğunu belirtti. Şener'in bu kareleri hukuka aykırı şekilde ele geçirdiğini ileri süren Sponza, savcılığa başvurdu. Sponza, "Demet Şener tarafından mahkemeye sunulan, sözde İbrahim Kutluay'la olan konuşmalar ise sahte olarak hazırlanmıştır" dedi. Savcılık, Sponza'nın şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.


11 yıldır evli olan ve iki çocukları bulunan Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davası, 7 Haziran'da ikinci kez ertelenmişti.
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Fotoğrafları hukuksuz ele geçirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz