Top modellerin ‘sahte çil’ merakı

Güney Afrikalı top model Candice Swanepoel , yaz aylarına özel güzellik sırlarını anlattı. Us Magazine'e konuşan 28 yaşındaki model, "Yazın vazgeçilmezim tabii ki güneş yağı. Bronzluk her şeydir ve bronz ten herkese yakışır" diye konuştu. Swanepoel, kalıcı bronzluk için St. Tropez'nin bronzlaştırıcısından yardım aldığını da söyledi. Güzel model, "Tatilde nasıl bir makyaj yapıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Son dönemde denediğim ama henüz uzman olmadığım bir trend var: Sahte çiller! Gerçekten çok sevimli görünüyor. Çok ince bir fırçayı kahverengi mat fara batırıyorsunuz. Sonra yüzünüze minik noktalar yapıyorsunuz. Tam bir yaz görünümüne sahip oluyorsunuz." Victoria's Secret meleği Swanepoel, birçok ünlü modelin sahte çil hilesine sık sık başvurduğunu da söyledi.Sıkı kankalar Victoria Beckham - Eva Longoria, önceki akşam eşleriyle birlikte akşam yemeğindeydi. Santa Monica'daki Giorgio Baldi'de buluşan ekip, geç saatlerde restorandan ayrıldı. Çıkışta Jose Baston, eşini otomobilde beklerken, Eva Longoria paparazzilere el salladıktan sonra araca bindi. Her zamanki özenli görüntüsünün aksine bu kez beyaz bir tişört giyen Victoria Beckham da, eşi David Beckham ile arabalarının arka koltuğuna binerek uzaklaştı.