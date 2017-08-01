Üç yıl aradan sonra ilk klip

Geçtiğimiz aylarda tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşan şarkıcı Deniz Seki, ilk single projesi 'Şükür Kavuşturana' ile hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Singile'daki iki şarkısının da söz ve müziğinin yazarı olan Seki, önceki gün ilk klibi için Akyaka'da kameraların karşısına geçti. Seki'nin üç yıl aradan sonra çektiği klibinden en özel kareler ise Sabah.com.tr'de yayınlandı.

Yönetmenliğini Nihat Odabaşı'nın yaptığı yeni klibi ile müzikseverleri selamlamaya hazırlanan Seki, vakit kaybetmeden yeni albüm kayıtlarına da başlayacak.

DENİZ SEKİ BOMBA GİBİ GELİYOR