Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Üç yıl aradan sonra ilk klip

Giriş Tarihi: 1.8.2017
Üç yıl aradan sonra ilk klip

Ünlü şarkıcı , cezaevinden çıktıktan sonra ilk video klibini geçtiğimiz günlerde Akyaka’da çekti

Geçtiğimiz aylarda tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşan şarkıcı , ilk single projesi 'Şükür Kavuşturana' ile hayranlarının karşısına çıkmıştı.

Singile'daki iki şarkısının da söz ve müziğinin yazarı olan Seki, önceki gün ilk klibi için Akyaka'da kameraların karşısına geçti. Seki'nin üç yıl aradan sonra çektiği klibinden en özel kareler ise Sabah.com.tr'de yayınlandı.

Yönetmenliğini 'nın yaptığı yeni klibi ile müzikseverleri selamlamaya hazırlanan Seki, vakit kaybetmeden yeni albüm kayıtlarına da başlayacak.

DENİZ SEKİ BOMBA GİBİ GELİYOR

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç yıl aradan sonra ilk klip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz