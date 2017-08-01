Yine Mikonos yine rezalet!

PLAJDA ÇILGIN PARTİ
Çılgın partileriyle tanınan Yunanistan'ın Mikonos adası Türkler'in akınına uğramaya devam ediyor. Adaya tatile gidenlerden biri de sosyetik tasarımcı Siren Ertan
'dı. İşadamı Gökhan Çarmıklı'dan boşandıktan sonra yeni bir hayata adım atan Ertan, hafta sonu arkadaşlarıyla adadaydı.
SKANDAL GÖRÜNTÜLER
Buradaki ünlü plajlardan birine giden ekip, çılgın eğlencelere dahil oldu. Fakat ilerleyen dakikalarda Ertan, alkolün de etkisiyle bir kız arkadaşıyla dans etmeye başladı. Onlara erkek arkadaşları da eşlik etti. Ancak ortaya samimiyet sınırlarını aşan skandal görüntüler çıktı.