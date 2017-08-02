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Derya Şensoy, aldığı kilolar nedeniyle şimdi tanınmaz halde
Derya Şensoy, aldığı kilolar nedeniyle şimdi tanınmaz halde
Giriş Tarihi: 2.8.2017
13:44
Güncelleme Tarihi: 2.8.2017
13:58
Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!
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