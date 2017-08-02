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Derya Şensoy, aldığı kilolar nedeniyle şimdi tanınmaz halde

Giriş Tarihi: 2.8.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 13:58
Derya Şensoy, aldığı kilolar nedeniyle şimdi tanınmaz halde

Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!

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Derya Şensoy, aldığı kilolar nedeniyle şimdi tanınmaz halde
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