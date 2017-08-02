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"" için açıklama yaptı

Giriş Tarihi: 2.8.2017 17:36 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 17:45
Seda Sayan Cefi için açıklama yaptı

ile Yunan şarkıcı 'nin iki aydır ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Seda Sayan cephesinden konu ile alakalı ilk açıklama geldi

İşte Seda Sayan'ın yaptığı o açıklama:

SEDA SAYAN İLE GÖRÜNTÜLENEN YUNAN ŞARKICIDAN TEHDİT SEDA SAYAN’IN SEVGİLİSİ CEFİ ASLINDA...

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Seda Sayan "Cefi" için açıklama yaptı
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