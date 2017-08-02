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Seda Sayan "Cefi" için açıklama yaptı
Seda Sayan
"
Cefi
" için açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 2.8.2017
17:36
Güncelleme Tarihi: 2.8.2017
17:45
Seda Sayan
ile Yunan şarkıcı
Cefi
'nin iki aydır ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Seda Sayan cephesinden konu ile alakalı ilk açıklama geldi
İşte Seda Sayan'ın yaptığı o açıklama:
SEDA SAYAN İLE GÖRÜNTÜLENEN YUNAN ŞARKICIDAN TEHDİT
SEDA SAYAN’IN SEVGİLİSİ CEFİ ASLINDA...
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Seda Sayan "Cefi" için açıklama yaptı
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