Yeni sevgilisi de top model

One Direction grubuyla şöhrete kavuşan İngiliz müzisyen Harry Styles , aşk hayatında Leonardo DiCaprio'nun izinden gidiyor. 23 yaşındaki Styles, Fransız top model Camille Rowe ile yeni bir ilişkiye başladı. Styles ile kendisinden dört yaş büyük olan Rowe, geçtiğimiz günlerde New York'taki bir partiye birlikte katıldı. İkiliye yakın bir kaynak, "Harry, Camille'den çok etkileniyor ve ilişkisine sahip çıkıyor" yorumunu yaptı.Victoria's Secret meleklerinden olan Rowe, genç müzisyenin ilk top model sevgilisi değil. Styles'ın adı daha önce; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Sara Sampaio ve Nadine Leopold gibi ünlü modellerle anılmıştı. Styles'ın beşinci kez sevgilisini mankenler dünyasından seçmesi, akıllara top modellerle yaşadığı aşklarla tanınan Leonardo DiCaprio'yu getirdi. Eva Herzigova'dan Gisele Bündchen'e, Bar Refaeli'den Erin Heatherton'a, Toni Garrn'dan Nina Agdal'a kadar birçok ünlü modelle ilişki yaşayan Oscarlı aktör, bu alanda bir rekora sahip.