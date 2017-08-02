Zirvenin sahibi Eylül’de Harbiye Açıkhava’da

Tarkan, müzikseverler tarafından büyük ilgi gören yeni albümü '10'u çıkarmasının ardından, geçtiğimiz Temmuz'da Açıkhava konserlerinde sevenleriyle buluştu. İstanbul'un dinlemeye doyamadığı Megastar, yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava
'daki konser maratonuna 6, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde de devam edecek. Öte yandan Medya Takip Ajansı Interpress'in hazırlamış olduğu rapora göre; geçen ayın en çok konuşulan ismi Tarkan oldu. Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan geçen ay daha çok verdiği konserlerle magazin sayfalarında oldukça sık yer alırken, şarkıcı hakkında yazılı basında 629 haber çıktı. Listenin ikinci sırasında Demet Akalın, üçüncü sırasında ise Murat Boz var.