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’nun si ayrılık iddialarına cevap verdi

Giriş Tarihi: 3.8.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 16:45
Ali Ağaoğlu’nun genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar ayrılık iddialarına cevap verdi

Ağaoğlu Holding’in patronu ile si 'ın ayrıldığı iddia edilmişti. Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu'nun arabasıyla fotoğraf paylaşarak iddialara son verdi.

ile si 'ın 1 yıllık ilişkilerinin bittiği söyleniyordu. Duygu Su Gülpınar, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin arabalarından birini alıp 'AGA' plakasını göstere göstere fotoğraf paylaştı. Ayrılık haberlerini de böylece kapatmış oldu.

İŞTE DUYGU SU GÜLPINAR'IN O PAYLAŞIMI:

Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8'' Duygu Su Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor. Duygu Su, Ağa'nın 10 ini istediği zaman kullanıyor.

Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera. Ali Ağaoğlu'na ait spor-yaşam kompleksi My Club Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini ile gidip geliyor. Duygu Su Gülpınar "Her gün işe gidiyorum, çalışıp üretiyorum" diyor.

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Ali Ağaoğlu’nun genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar ayrılık iddialarına cevap verdi
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