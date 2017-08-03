Ali Ağaoğlu’nun genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar ayrılık iddialarına cevap verdi

Ali Ağaoğlu ile genç sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın 1 yıllık ilişkilerinin bittiği söyleniyordu. Duygu Su Gülpınar, paylaştığı fotoğrafta sevgilisinin arabalarından birini alıp 'AGA' plakasını göstere göstere fotoğraf paylaştı. Ayrılık haberlerini de böylece kapatmış oldu.

İŞTE DUYGU SU GÜLPINAR'IN O PAYLAŞIMI:

Ali Ağaoğlu sevgilisiyle arasındaki 39 yaş fark sorulduğunda şu cevabı vermişti: ''Nüfus yaşım 22, gönül yaşım 18, zeka yaşım 8'' Duygu Su Ali Bey'e 'Aşkısı' diye sesleniyor. Duygu Su, Ağa'nın 10 lüks otomobilini istediği zaman kullanıyor.

Garajdaki favorisi 1 milyon TL'lik Lamborghini Gallardo Supperleggera. Ali Ağaoğlu'na ait spor-yaşam kompleksi My Club Bahçelievler'de genel müdürlük yapan Duygu Su işe Lamborghini ile gidip geliyor. Duygu Su Gülpınar "Her gün işe gidiyorum, çalışıp üretiyorum" diyor.