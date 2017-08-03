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'den o tweet ile ilgili açıklama

Giriş Tarihi: 3.8.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 11:59
Buse Terim'den o tweet ile ilgili açıklama

'in kızı , '' tweeti hakkında açıklama yaptı

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden olaylı bir şekilde ayrılan 'in kızı , Twitter'da bir anda ortalığı sallayan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "" tweeti hakkında açıklama yaptı.

Buse Terim'in attığı iddia edilen tweet, bir anda nın gündemi oldu. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaştığı iddia edilen "İmparator Evinde" tweeti, kısa süre içinde taraftarları tarafından paylaşıldı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet, kısa süre içinde gerçekliğe kavuştu. Buse Terim, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur" açıklamasını yaptı ve söylentilere son noktayı koydu.

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Buse Terim'den o tweet ile ilgili açıklama
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