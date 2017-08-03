Buse Terim'den o tweet ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter'da bir anda ortalığı sallayan ve kendisine ait olduğu iddia edilen "İmparator Evinde" tweeti hakkında açıklama yaptı.

Buse Terim'in attığı iddia edilen tweet, bir anda sosyal medyanın gündemi oldu. Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaştığı iddia edilen "İmparator Evinde" tweeti, kısa süre içinde Galatasaray taraftarları tarafından paylaşıldı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran tweet, kısa süre içinde gerçekliğe kavuştu. Buse Terim, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur" açıklamasını yaptı ve söylentilere son noktayı koydu.