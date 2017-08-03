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Özcan Deniz ile Buse Narcı ayrılığı çabuk unuttular

Giriş Tarihi: 3.8.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 3.8.2017 10:37
Özcan Deniz ile Buse Narcı ayrılığı çabuk unuttular

İkisi de yeniden aşkı buldu

OKAN FİLİZÇAY - GÖKHAN GÖKDUMAN

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
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Özcan Deniz ile Buse Narcı ayrılığı çabuk unuttular
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