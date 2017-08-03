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Özcan Deniz ile Buse Narcı ayrılığı çabuk unuttular
Özcan Deniz ile Buse Narcı ayrılığı çabuk unuttular
Giriş Tarihi: 3.8.2017
10:29
Güncelleme Tarihi: 3.8.2017
10:37
İkisi de yeniden aşkı buldu
OKAN FİLİZÇAY - GÖKHAN GÖKDUMAN
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