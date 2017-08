Sevilmediğimi düşünürsem arkamı dönüp giderim

KAFEDE

Atv'de yayınlandığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran ' Kanatsız Kuşlar ' dizisi, karakterleriyle de gönüllerde taht kurdu. Dizide, 'Zeynep'e platonik olarak aşık olan 'Ahmet' de kısa sürede seyircinin gözbebeği oldu. Dünyası küçük, yüreği büyük 'Ahmet' karakterini başarıyla canlandıran Ahmet Varlı ile diziyi, rolünü ve oyunculuğu konuştuk...Koliba Film, severek ve güvenle çalıştığım bir yapım şirketi. Zaten 'Yılanların Öcü' projesi bittikten sonra, yapımcımız Ata Türkoğlu ile yeniden beraber çalışmak istiyorduk. Kendisinin işiyle kurduğu akıl ve gönül ilişkisine güvendiğim, hikayeyi de sevdiğim için projeyi kabul ettim. Üstelik 'Ahmet' karakteri ile bugüne kadar oynadığım roller dışında başka bir renk çıkartacağıma inandığım için gönül rahatlığıyla projeye başlamış olduk.Evet, küçük bir dünyası var 'Ahmet'in ama o küçük dünyasının içinde kocaman bir dünya kuruyor. O dünyanın adı da 'Zeynep'. İyi yürekli, yeri geldiğinde de gözü kara bir adam. Hayatta tek tutunduğu dal 'Zeynep'. En büyük sevinci de, en büyük üzüntüsü de hep 'Zeynep'. 'Sen hiç, küçücük bir umut için bütün hayatını adadın mı?' diyecek kadar 'Zeynep'i seven, ondan vazgeçmemek için kendinden vazgeçen, belki de bu yolda hiç olmayacağı bir kişiye dönüşecek olan bir adam.Şimdiden bir öngörüde bulunmak zor tabii ama emin olduğum şey şu: 'Ahmet' vazgeçmeyecektir. Fedakarlık güzel bir kelime ama fedakarlık, minnet doğurur; aşk değil. Çoğu kadın için ideal erkek profili güven veren, fedakar, ona kendi hayatını adayan bir kişidir. Ama bu erkekler beyazlı atlı prens olmaz hiçbir zaman. Sahip oldukları erdemlerden dolayı sevilir onlar ancak hayatın içinde çok rağbet görmezler. Sanırım aşk daha pürüzlü bir şey. Daha çok çelişkiler, sorular barındıran çetrefilli bir durum. O zıtlıklar aşkın heyecanını oluşturuyor galiba.Ahmet Varlı olarak, böyle bir mücadelenin içine girmem. Öyle bir insan değilim. Sevgi karşılıklı olursa anlamlı ve güzeldir benim için. Bir kadının beni sevmediğini düşünürsem, arkamı döner giderim. Hayat sizi sevmeyen biri için heba edilecek kadar değersiz bir şey değildir. Böyle davranan biri kendine ve kendi hayatına haksızlık eder diye düşünürüm. Kendini sevmeyen birine saplanıp kaldığı zaman bir insan, kim bilir belki de hayatının mutluluğunu yaşayacağı insanı teğet geçiyordur. Oyuncu olarak ise her zaman, kişiliğimden uzak karakterleri canlandırmayı daha çok sevmişimdir. Her oyuncu oynadığı karakterin avukatıdır. O karakter, benim müvekkilimdir diye düşünürüm ve onu anlamaya çalışırım. Sonuç olarak 'Ahmet' karakterinin en büyük savunucusu da benim.Sanırım en büyük etkilerden biri, seyircimiz hikayeye ve kurulan dünyaya inanıp samimi buldu. Kendisiyle arasına bir mesafe koyulmadığını, hayatın içinden olduğunu gördü. Her karakterin kendi yol hikayesini yaşaması bir diğer etken bence. Uzun aylar boyunca yapım şirketimiz ve senaristimiz Hakan Aksun'un bu hikayeye çalıştığını biliyorum. Önemli bir emek var ortada. Bunun karşılığını görmek çok güzel.Hayır, istemiyorum. En azından şimdilik böyle bir düşüncem ve hayalim yok. Oyunculuk ve yönetmenlik belki birbiriyle ilintili olabilir ama iki ayrı dünya. 'Çok oynadım, hadi bir şeyler de çekeyim' diyebileceğin bir mecra değil. 'Çok film yönettim, hadi bir şeyler oynayayım' diyemeyeceğin gibi. Bambaşka birikimler ikisi de. Oyunculuk; yönetmenlik düşünmeyecek kadar içimi ve hayatımı kaplıyor zaten.Şu an kesinleşmiş birproje yok. Herhangi bir şeykesinleştiği zaman haberinizolur zaten.Arkadaşlarımla zamangeçiriyorum. Bazen yalnızkalıp bütün gün bir kafedekımıldamadan oturabilirim.En büyük terapim odur. Yazmak,iddialı bir kelime. O,başka bir yürek işi. Henüz okonuda iddialı değilim.Bunun için iki şey gerçektençok önemli: Yaptığınişi sevmek ve onun için çokçalışmak. Oyunculuk çokdinamik bir meslek. Yeteneğinbir yere kadar yettiği,çalışmanın olmazsa olmazolduğu bir meslek. Eğer onayeteri kadar ilgi ve emekvermez, hayatınızın en değerliyerine koymazsanız,yeri geldiğinde sizi reziledecek kadar canlıdır. Emekverip ter dökerseniz, o da ergeç size karşılığını verecektir.Bu bakış açısıyla yaklaşıyorumoyunculuğa.