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: İstedikleri kadar linç etsinler umurumda değil

Giriş Tarihi: 4.8.2017 11:40 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 12:02
Alişan: İstedikleri kadar linç etsinler umurumda değil

Türkiye'nin sevilen isimlerinden Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cezaevinde çektirdiği fotoğrafın hikayesini Akşam'a anlattı.

Cumhurbaşkanımızın davetlerine sık sık katılan bir sanatçısınız. Bunun için de sosyal medyada belli grupların da hedefi haline geliyorsunuz. Siz bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?

Davetlere katıldığımda sosyal medyada bana yönelik linç kampanyaları yapanlar oluyor. Aslında sosyal medyadaki bu tarz hedef göstermeler ilk olarak Gezi'yle birlikte başladı. Gezi'ye gidenler gitmeyenler diye sanatçıları ikiye ayırdılar ve kutuplaştırdılar.

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Alişan: İstedikleri kadar linç etsinler umurumda değil
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