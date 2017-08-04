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Güzel oyuncu Merve Boluğur imajını tamamen değiştirdi!

Giriş Tarihi: 4.8.2017 15:29 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 15:57
Güzel oyuncu Merve Boluğur imajını tamamen değiştirdi!

Merve Boluğur, yeni sezon öncesi imaj tamamen değiştirdi.

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Güzel oyuncu Merve Boluğur imajını tamamen değiştirdi!
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