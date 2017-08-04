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Ünlü oyuncu Büşra Pekin adeta eridi!

Giriş Tarihi: 4.8.2017 11:00 Güncelleme Tarihi: 4.8.2017 11:01
Ünlü oyuncu Büşra Pekin adeta eridi!

Bir süredir yurt dışında tatilde olan Büşra Pekin, önceki gün Zorlu Center'da ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Büşra Pekin adeta eridi!
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