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Baltalıyorlar ablanızı

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 5.8.2017
Baltalıyorlar ablanızı

, birlikte albüm çıkaracağı hakkında kasıtlı olarak karalama kampanyası yapıldığını söyledi: “Hakkımızda aşk iddiası bile çıkardılar”

'KIRIYOR, ÜZÜYORLAR'
dertli mi dertli! Ünlü sanatçı, arkadaşı ile ilgili olumsuz haberlerden şikayetçi: "21 Ağustos'ta birlikte albümümüz çıkacak. Sırf bunu baltalamak için çabalıyorlar. Ablanızı kırıp üzüyorlar. Hakkımızda aşk dedikoduları bile çıkarıyorlar."



İSMİ CAFER, LAKABI CEFİ
Sayan, şöyle devam etti: "Yok Cefi, Türkmüş de kendini Yunan gibi gösteriyormuş. Yahu adamın ismi Cafer zaten, Türk. Yıllarca Yunanistan'da yaşadığı için ona orada Cefi ismini takmışlar. Güya Cefi, gazetecileri tehdit etmiş. Olur mu öyle şey!"
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Baltalıyorlar ablanızı
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