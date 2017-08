Elimi attığım her şey ünlü oluyor, oyuncak ayım bile

BUGÜN NELER OLDU

'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla hayatımıza giren Aleyna Tilki , geçtiğimiz yıl 16 yaşında alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için bir anda ülke gündemine oturmuştu. GÜNAYDIN'ın manşetlere taşıdığı genç şarkıcı için üç bakanlık devreye girmiş ve Tilki, 18 yaşına girene kadar gece kulüplerine veda etmişti. Şimdi Tilki, sözümüziği Ersay Üner'e, düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait ' Sen Olsan Bari ' şarkısıyla karşımızda. Şarkısı ve klibiyle bir kez daha herkesin konuştuğu isim olan Tilki, bir yandan da 18 yaşına girip reşit olmayı bekliyor. Tiye alınan "Dünya starı olacağım" sözünü yineleyen genç şarkıcı, 18'inci yaşı için büyük bir konser vermeyi planladığını da açıkladı. Tilki, hakkında merak edilen her şeyi GÜNAYDIN'a anlattı...Benzetildi... Türkiye'de halıfleksin üstünde dans edildiği ve böyle alışıldığı için, halısız bir yerde dans etmem garipsendi. Yurt dışında Türkiye'den farklı olarak düz platformlarda dans ediyorlar, ben de bunu yaptım. O standartlarda bir şey yapınca benzetilmesi normal.Her şeyim meşhur oluyor çünkü ben kendime ait bir şey yapıyorum. Farklı olan her şey dikkat çeker ve ikon haline dönüşür. O yüzden yaptığım her şey üne kavuşuyor. Oyuncak ayım bile...Destek almadım. Arada "Yeter!" dediğim oldu. Kardeşimi, annemi, babamı teselli etmek zordu. O dönem ebeveyn rolünü ben üstlendim. Ben her şeyin farkındaydım; bu sürecin geçici olacağını biliyordum. Gerçek starların geçmişinde bu tür olaylar olduğunu biliyordum.Haberi okuduğumda üzüldüm tabii ki. 'Bu tek seferlik bir haber, uzamaz ve geçer gider' diye düşündüm. Ama olay öyle bir büyüdü ki, üç bakanlık devreye girdi. Müge Anlı programında bu konuya yer verdi. Bu olayın bu kadar büyümesini beklemiyordum.Sizin hakkınızda bir şey düşünmedim çünkü olaya kişisel bakmadım. Genel olarak değerlendirdim. Ama şöhretimi sıçrattınız!Ben bunu bekliyordum ama ailem beklemiyordu. Onlara "Bu haberler yapıldı ve iyi ki yapıldı" diyordum.Haberlerden sonra yurt dışındaki alkollü mekanlarda yine çıkabiliyordum ama bunun yanlış olduğunu anladım. Yasak olduğunu önceden bilseydim çıkmazdım. Avukatlar bize hukukun esnek olduğunu ve ailem orada olduğu sürece bu konuda bir sıkıntı olmayacağını söyledi. O yüzden böyle oldu. Sonra her şey tatlıya bağlandı, halk konserleri vermeye başladım. O süreçte çok tanınca meydanları sonuna kadar doldurdum.Bana ait bir duygu zaten; şöhret benden uzak bir his değil.Şunu savunuyorum; herkes kendi kalbinin ekmeğini yer. Başarı uğruna; kötü enerjileri, kötü insanları ve değerlerinizi, bedeninizi, ruhunuzu, aklınızı, güzelliğinizi, sesinizi sömürmeye çalışanları hayatınıza almayın. Sadece yeteneğinize ve benliğinize güvenin, yeteneğinizi kabul eden insanlarla çalışın. O zaman en doğru noktada olacaksınız.Emrah, Hadise ve Murat Boz'la çalıştı. Aramız çokiyi; zaten aramız iyi olduğu için ayrı çalıştık. Bu kadarbüyük bir başarıdan sonra birbirimizi bırakmazdık.Ama biz Emrah'la birbirimizi çok iyi anlıyoruz.Bir erkekle bir kız bir arada olduğunda hep yakıştırılır.Yan yanayken yakışıyoruz ama sevgili değiliz.Çok özel bir bağ var aramızda.Sanırım çok para kazanacağım. 18'inci yaşgünümeözel çok büyük bir konser planlıyorum. Çokbüyük paralar teklif edenler var, özellikle yurt dışından...Ama ben kariyerime katkısı olacak bir konservermek istiyorum. Şimdilik bunu planlama aşamasındayız.Geçen yıla kadar, 18 yaşıma gireceğimebu kadar sevineceğimi hiç tahmin etmezdim. Amahaberlerden sonra daha iyi anladım.