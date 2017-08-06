Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Yıldızların son gözdesi Dilara Fındıkoğlu

Giriş Tarihi: 6.8.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 6.8.2017 11:00
Yıldızların son gözdesi Dilara Fındıkoğlu

GÜNAYDIN - Pelin Kaya

Yazarken göğsümü kabartan genç bir tasarımcımız Dilara Fındıkoğlu.

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldızların son gözdesi Dilara Fındıkoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz