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Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!

Giriş Tarihi: 7.8.2017 15:55 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 15:57
Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!

Sunucu Burcu Esmersoy'un eski dostu Arda Turan'ın saatini geri vermeye niyeti yok!

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
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Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!
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