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Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!
Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!
Giriş Tarihi: 7.8.2017
15:55
Güncelleme Tarihi: 7.8.2017
15:57
Sunucu Burcu Esmersoy'un eski dostu Arda Turan'ın saatini geri vermeye niyeti yok!
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Güzel sunucu Arda Turan’ın hediyesini kolundan çıkartmıyor!
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