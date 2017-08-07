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Kırgın çiçek aşık

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 7.8.2017
Kırgın çiçek aşık

ATV dizisi ’in başrol oyuncularından , yaz tatilini sevgilisi Özenbaş ile Fethiye’deki ’nde geçiriyor

SEZON ÖNCESİ TATİL
dizisinin Eylül'ü sırılsıklam aşık. , bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Özenbaş ile birlikte. Dizi sezon finali yapınca, ünlü oyuncu da sevgilisiyle birlikte soluğu tatilde aldı. İkili Fethiye'yi tercih etti.



AKDENİZ TURU
Sevgililer, hem Akdeniz turu yapıp merak ettikleri yerleri gördü, hem de romantik bir tatil yaptı. İkilinin en beğendikleri yer ise oldu. İki aşık, burada geçirdikleri romantik dakikaları ölümsüzleştirdi. Çift, yaklaşık bir yıldır birlikte.

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Kırgın çiçek aşık
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