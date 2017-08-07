Kırgın çiçek aşık

SEZON ÖNCESİ TATİL
Kırgın Çiçekler
dizisinin Eylül'ü sırılsıklam aşık. Biran Damla Yılmaz
, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Tarık Uğur
Özenbaş ile birlikte. Dizi sezon finali yapınca, ünlü oyuncu da sevgilisiyle birlikte soluğu tatilde aldı. İkili Fethiye'yi tercih etti.
AKDENİZ TURU
Sevgililer,
hem Akdeniz turu yapıp merak ettikleri yerleri gördü, hem de romantik bir tatil yaptı. İkilinin en beğendikleri yer ise Kelebekler Vadisi
oldu. İki aşık, burada geçirdikleri romantik dakikaları ölümsüzleştirdi. Çift, yaklaşık bir yıldır birlikte.