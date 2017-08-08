Defilenin geliri çocuk yuvasına bağışlandı

Hakan Akkaya
'nın New York Moda Haftası'nda ilk kez sunduğu Freedom koleksiyonu, önceki gece Merit International sponsorluğunda Kıbrıs'ta görücüye çıktı. 400 m2'lik dev podyumda, ünlü modeller Çağla Şıkel ve Özge Ulusoy
'un yanı sıra ünlü oyuncu Gonca Vuslateri
ile genç oyuncu Barış Murat Yağcı da yürüdü.
Defile sonrası yapılan açık artırmada Özge Ulusoy'un giydiği beyaz elbise, 115 bin liraya Serdar Taşkınsoy tarafından satın alındı.
Podyumda yürüyen Gonca Vuslateri, "Elim ayağım titredi, çok heyecanlıydım. Tarifi imkansız bir duyguydu, bu hazzı tarif edemem" dedi.
Soner Olgun ve Zeynep Talu tarafından sunulan açık artırmada satışa sunulan siyah erkek takım elbiseye ise Erhan Nacar, 75 bin lira verdi. Defileden ve açık artırmadan elde edilen toplam 202 bin liralık gelir, Lefkoşa Çocuk Yuvası'na bağışlandı.
Ünlüler geçidinin yaşandığı defileyi izleyenler arasında; KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Hakan Peker, Cenk Eren, Erkan Güleryüz, Defne Samyeli ile kızları Deren ve Derin Talu da vardı.
Hakan Akkaya, mankenlerle birlikte poz verdi.
DEFİLE SONRASI PARTİ
Defilenin ardından Merit
Park Hotel'de Hakan Akkaya
için
doğum günü partisi düzenlendi. Partiye, İstanbul'dan gelen konukların yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ın önemli isimleri de katıldı.
Başarılı geçen defilenin ardından çok keyifli olduğu gözlenen Hakan Akkaya için dev bir Özgürlük Heykeli şeklinde doğum günü pastası hazırlandı. Partide, son dönemde 'Gel Barışalım Artık' ve 'Hoş geldin' isimli şarkıları ile popüler olan Erkan Güleryüz sahneye çıktı.
Hakan Akkaya'nın dev pastası herkesi şaşırttı.