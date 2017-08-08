Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı

Giriş Tarihi: 8.8.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 16:13
Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı

Alkol tedavisi gören arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son hali hayranlarını yıktı.

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz