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Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı
Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı
Giriş Tarihi: 8.8.2017
16:11
Güncelleme Tarihi: 8.8.2017
16:13
Alkol tedavisi gören arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan'ın son hali hayranlarını yıktı.
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