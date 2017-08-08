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Oryantal Asena gizlice evlendi
Oryantal Asena gizlice evlendi
Giriş Tarihi: 8.8.2017
09:41
Güncelleme Tarihi: 8.8.2017
09:42
Oryantal Asena 3 senedir aşk yaşadığı Hasan Dere ile gizlice evlendi
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