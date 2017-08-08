Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Oryantal Asena gizlice evlendi

Giriş Tarihi: 8.8.2017 09:41 Güncelleme Tarihi: 8.8.2017 09:42
Oryantal Asena gizlice evlendi

Oryantal Asena 3 senedir aşk yaşadığı Hasan Dere ile gizlice evlendi

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Oryantal Asena gizlice evlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz