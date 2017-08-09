Futbolcu sevgilisiyle ilk kez yan yana

Şarkıcı Betül Demir
, yeni sevgilisi futbolcu Ergin Keleş ile ilk kez görüntülendi. Sivasspor'da forma giyen Keleş ile Demir, önceki gün Zorlu Center'a gitti. Çiçeği burnunda sevgililer, el ele mağazaları dolaştı. Keleş'in alışveriş sırasında sürekli sevgilisinden fikir aldığı görüldü. Genç futbolcu, yalnızca Demir'in onay verdiği kıyafetleri satın aldı. Çift, "İlişkiniz hayırlı olsun" diyen gazetecilere "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.
12 ŞARKI İÇİN TANITIM KLİBİ ÇEKTİ
Yeni ilişkisinin yanı sıra 'Esas Duruş' isimli yeni albümünün de heyecanını yaşayan Betül Demir, 12 şarkısı için teaser çekti. Behzat Uygur'un oğlu Behzat Uygur'un yönettiği çekimler, yaklaşık 16 saatte tamamlandı. Güzel şarkıcı, "Bu albüm en az altı klibi hak ediyor. Elimden geldiği kadar çok şarkıya klip çekmek istiyorum" dedi.