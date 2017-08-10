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’nun evini soyan hırsız yakalandı

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 18:11 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 18:18
Barış Akarsu’nun evini soyan hırsız yakalandı

’da müze haline getirilen şarkıcı ’nun evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinden biri, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 yıl önce Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı 'nun 'ın Amasra ilçesinde müze haline getirilen evine giren hırsızlar, ünlü şarkıcıya ait takı ve ziynet eşyalarının da aralarında bulunduğu bazı eşyaları çalmıştı. Olayın ardından Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şahısların yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çevredeki iş yerlerinin ve evin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli iki kişinin eşkalini tespit etti. Zanlılardan Ankara'da olduğu belirlenen A.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bartın'a getirilen şahsın sorgusunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini kabul ettiği, ancak çalınan eşyaların firari durumda olan diğer kişide olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amasra Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.

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Barış Akarsu’nun evini soyan hırsız yakalandı
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