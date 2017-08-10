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Günaydın Haberleri
Göksel’in ardından bu kez de Sıla
Göksel’in ardından bu kez de Sıla
Giriş Tarihi: 10.8.2017
09:54
Güncelleme Tarihi: 10.8.2017
10:04
Göksel'in ardından bu kez de şarkıcı Sıla'nın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.
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