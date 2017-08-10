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annesini kaybetti

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 10.8.2017 16:18 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 16:22
Serhat Tutumluer annesini kaybetti

Sinema ve tiyatro oyuncusu 'in pankreas tedavisi gören annesi yaşamını yitirdi.

'nın Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi'nde oturan bir süredir pankreas i hastalığı nedeniyle tedavi görürken, dün akşam rahatsızlandı.

Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necla Tutumluer yaşamını yitirdi. Bir süredir annesinin rahatsızlığı nedeniyle Pamukova'da bulunan oyuncu annesi hastaneye kaldırılırken başından bir an olsun ayrılmazken, doktorların annesinin vefat haberini vermesi üzerine gözyaşlarını tutamadı.

Necla Tutumluer'in cenazesi yarın Pamukova'da toprağa verilecek.

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Serhat Tutumluer annesini kaybetti
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