Terk edilen Amber sessizliğini bozdu

Johnny Depp
ile olaylı bir şekilde boşanmasının ardından milyarder işadamı Elon Musk
ile yeni bir ilişkiye başlayan Amber Heard
, sevgilisi tarafından terk edilmişti. 31 yaşındaki aktris, bir yıllık ilişkisinin bitmesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Önceki gün Instagram'da bir açıklama yapan Heard, şu ifadeleri kullandı: "Göz önünde olmak, kendini çok fazla insana açıklamanı gerektiriyor. Bu olayda ben sessiz kalmayı tercih ettim. Ayrılmamıza rağmen Elon ile birbirimizi çok önemsiyoruz ve halen çok yakınız. Bu zor ve insani zamanlarda gösterdiğiniz destek için teşekkür ederim."
Tesla ve PayPal şirketlerinin sahibi olan 46 yaşındaki Elon Musk da, sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı: "Amber ile ayrıldık ama hâlâ arkadaşız ve birbirimize sevgi duyuyoruz. İki tarafın da işle ilgili zorunlulukları olduğunda uzun mesafeli ilişkileri yürütmek zor oluyor. Ancak zaman ne gösterir bilinmez."