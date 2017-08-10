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Vj Bülent’in son halini görenler inanamıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 10.8.2017 15:45
Vj Bülent’in son halini görenler inanamıyor

Vj Bülent'in son halini gören "Yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamıyor.

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Vj Bülent’in son halini görenler inanamıyor
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