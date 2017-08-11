Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, Berkay'ı altına boğdu!

Giriş Tarihi: 11.8.2017 15:41 Güncelleme Tarihi: 11.8.2017 15:49
Demet Akalın, Berkay'ı altına boğdu!

Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi 'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu

31 Temmuz 2017'de, kızı Arya'yı dünyaya getirmişti. Çiçeği burnunda anne, doğumdan sonra ilk kez bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa aşk notunu düşen Şahin'in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

DEMET AKALIN'DAN BİR DÜZİNE CUMHURİYET ALTINI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Berkay, ziyarete gelmeyen dostlarına sitem etmişti. Berkay'ın sözlerine alınan "Sen kurşun yediğinde yanındaydık" tepkisini göstermişti. Kısa süreli gerginliğin ardından Demet Akalın ve Berkay yanlış anlaşılmayı düzeltti. Akalın, bugün Berkay'ın kızını ziyarete gitti.

DEMET AKALIN, BERKAY'A ÇOK KIZDI

Minik Arya'ya hediye olarak çok sayıda cumhuriyet altını alan ünlü şarkıcı, altınları Berkay'ın boynuna taktı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Demet Akalın'dan Berkay'a bir düzine cumhuriyet altını!

BUGÜN NELER OLDU
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Demet Akalın, Berkay'ı altına boğdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz