Demet Akalın, Berkay'ı altına boğdu!

Özlem Ada Şahin 31 Temmuz 2017'de, kızı Arya'yı dünyaya getirmişti. Çiçeği burnunda anne, doğumdan sonra ilk kez bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa aşk notunu düşen Şahin'in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

DEMET AKALIN'DAN BİR DÜZİNE CUMHURİYET ALTINI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Berkay, ziyarete gelmeyen dostlarına sitem etmişti. Berkay'ın sözlerine alınan Demet Akalın "Sen kurşun yediğinde yanındaydık" tepkisini göstermişti. Kısa süreli gerginliğin ardından Demet Akalın ve Berkay yanlış anlaşılmayı düzeltti. Akalın, bugün Berkay'ın kızını ziyarete gitti.

DEMET AKALIN, BERKAY'A ÇOK KIZDI

Minik Arya'ya hediye olarak çok sayıda cumhuriyet altını alan ünlü şarkıcı, altınları Berkay'ın boynuna taktı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Demet Akalın'dan Berkay'a bir düzine cumhuriyet altını!