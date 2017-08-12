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Candan Erçetin ve Hakan Karahan ayrıldı

Giriş Tarihi: 12.8.2017 13:16 Güncelleme Tarihi: 12.8.2017 13:20
Candan Erçetin ve Hakan Karahan ayrıldı

Candan Erçetin (54) ile yazar, yapımcı, senarist Hakan Karahan (57) 23 yıldır birlikteydi.

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Candan Erçetin ve Hakan Karahan ayrıldı
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