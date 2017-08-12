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Vefa budur!

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Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 12.8.2017
Vefa budur!

Türk sinemasının ünlü ismi , meme kanserine yakalandı. Yıllar önce boşandığı ise dargınlığı bir kenara bırakıp yardıma koştu ve Güneri’nin en büyük destekçisi oldu

4 AY ÖNCE TEŞHİŞ KONDU
?Yeşilçam filmi gibi! Usta oyuncu 'ye (66), dört ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Büyük moral bozukluğu yaşayan sanatçının yanına ilk koşan ise yıllar önce boşandığı, oğlunun da babası olan oldu.

OĞLUNA 'HEMEN EVLEN' DEDİ
Sezgin, eski eşiyle yakından ilgileniyor, onu yalnız bırakmıyor. Bu arada kanser haberini alan Güneri, 42 yaşındaki oğlu Umut'un bir an evvel evlenmesini istedi. Umut da geçtiğimiz günlerde evlenip annesinin dileğini yerine getirdi.


Selma Güneri, oğlu Umut Sezgin'in düğününde çok mutluydu.
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Vefa budur!
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