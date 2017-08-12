Vefa budur!

4 AY ÖNCE TEŞHİŞ KONDU
?Yeşilçam filmi gibi! Usta oyuncu Selma Güneri
'ye (66), dört ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Büyük moral bozukluğu yaşayan sanatçının yanına ilk koşan ise yıllar önce boşandığı, oğlunun da babası olan Yusuf Sezgin
oldu.
OĞLUNA 'HEMEN EVLEN' DEDİ
Sezgin, eski eşiyle yakından ilgileniyor, onu yalnız bırakmıyor. Bu arada kanser haberini alan Güneri, 42 yaşındaki oğlu Umut'un bir an evvel evlenmesini istedi. Umut da geçtiğimiz günlerde evlenip annesinin dileğini yerine getirdi.
Selma Güneri, oğlu Umut Sezgin'in düğününde çok mutluydu.