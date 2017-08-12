‘Yıllarım Sivas’ta geçti bu şehir için marş yazacağım’

Sivas
lı şarkıcı Serkan Kaya
, geçtiğimiz hafta memleketinin takımı Sivasspor'un sezon açılışı için sahaya çıktı. Bu yıl Demir Grup'un sponsorluğunda Süper Lig
'de mücadele edecek Sivasspor'a destek olmak için takımının forması ve flamasıyla sahaya çıkan Kaya, sevilen şarkılarını statta seslendirdi. 'Sivas seninle gurur duyuyor' tezahüratları karşısında duygulu anlar yaşayan Kaya, bol bol imza dağıttı. Çocukluğunun geçtiği yere yıllar sonra star olarak dönen Kaya'nın o anlarına tanıklık ettik...
YILLARDIR BEKLİYORUM
Çok yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Nasıl yetişiyorsunuz her yere? Yorucu olmuyor mu?
Yaz sezonu genellikle yoğun geçer. Fakat bizim kış sezonu da yaz sezonunu aratmadığı için devamlı yoğunuz. Yorucu olsa da yıllardır bugünleri beklediğimiz için bugünkü yoğunluğumuza şükürler olsun.
Yaz boyunca kaç şehirde kaç konser oldu?
Konser anlaşmalarımızı yaparken titiz ve dikkatli davrandığımız için bazı yerlerde rutin olarak sahneye çıkıyoruz. Buna rağmen 10'dan fazla şehirde 30'dan fazla konser verdik.
Arabesk söylemenize rağmen hep talep gören bir sanatçısınız...
Sevenlerimizin de bizi izlerken rahat edebileceği alanlarda konserler veriyoruz. Bu da insanların beğenisini kazanarak yoğun bir talebe neden oluyor.
Ailenize ve çocuklarınıza vakit ayıramamaktan şikayetçi misiniz?
Konserlerden dolayı kara yolu, hava yolu derken tabii zamanımızın çoğu yollarda geçiyor. Ailemle vakit geçirmeyi çok özlüyorum ama hakikaten biz bu günleri bekliyorduk.
Sivas'tan ayrılalı ne kadar oldu?
Askerlik görevim için Sivas'tan ayrılmıştım ilk kez. Askerlik dönüşünün ardından hemen İstanbul'a gittim. Yaklaşık 18 yıl oldu.
Ne sıklıkla geliyorsunuz Sivas'a?
En yoğun zamanım olsa bile yılda mutlaka bir-iki kez ziyaret ederim. Ailem de zaman zaman İstanbul'a gelip gittiği için sık sık görüşüyoruz. Geldiğim zamanlarda ailemin diğer üyeleriyle de görüşüyoruz.
Geldiğinizde ne hissediyor, neler yapıyorsunuz?
Sivas benim için hatıralarla dolu özel bir şehir. Doğduğum, çocukluğumu, gençliğimi yaşadığım yer. Buranın her caddesi her sokağında gözümün önünde canlanan onlarca hatıra var. Sivas'a her ziyaretimde ailemle vakit geçiriyorum.
FİLM ŞERİDİ GİBİ
Sivas deyince ne geliyor aklınıza? Hangi anınız canlanıyor hafızanızda?
Sivas'ta doğdum, büyüdüm; o yüzden yıllarca yaşadığım onca şey gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Her sokağını, her caddesini adım adım bilirim.
Yıllar önce meslek lisesi sıralarındayken bugünlerin hayalini kurabilir miydiniz?
Şarkı söyleyebilmenin hayalini kuruyordum ama söz yazıp beste yapabileceğimi hayal etmemiştim hiç. Allah'a şükürler olsun ki hiçbir şeyde gözümüz kalmadan ilerleyebiliyoruz.
Sivas'tan starlığa uzanan yolda sizi siz yapan değerleri, özünüzü kaybetmediniz. Şöhret sizi ele geçiremedi anlaşılan...
Şöhret ateşten gömlek gibidir. Dünkü Serkan Kaya nasılsa ben bugün de öyleyim, yarın da öyle olacağım. İstanbul'a ilk geldiğim zamanlarda şan-şöhretin peşine takılan, bir anda ne oldum delisi olan birçok kişinin bitişine gözlerimle şahit oldum. Serkan Kaya ise her zaman aynı. Geçip giden zaman içerisinde kendime kattığım tek şey, yaşadığım tecrübeler ve onlardan çıkardığım derslerdir.
'ŞEHRİME DAHA SIK GELECEĞİM'
Futbolla aranız nasıl? Takip edebiliyor musunuz?
Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyken futbola bugüne kadar pek vakit ayıramadım. Fakat bu sezondan itibaren vakit buldukça daha sık takip etmeye başlayacağım, özellikle Sivasspor maçlarını.
Statta marş yazacağınızı söylediniz. O an mı aklınıza geldi yoksa bu fikir var mıydı kafanızda?
Sivasspor şampiyon olduktan sonra bu marş fikri oluşmuştu aklımda. Daha sonra Sivasspor sezon açılışı için geldiğimde gördüm ki Sivasspor marşı için geç bile kalıyoruz. En kısa zamanda Sivasspor marşı geliyor.
Tribünlerden 'Sivas seninle gurur duyuyor' diye tezahürat yaptılar. Ne hissettiniz?
Sivas ve Sivaslıların yeri bende her zaman özeldir ve öyle kalacaktır. Sivas'ta doğup büyüyen birinin tekrar Sivas'a döndüğünde bu şekilde karşılanması, onur ve gurur verici bir duygu.