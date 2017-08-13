‘Beyaz Atletli’ klibi çalıntı mı?

BUGÜN NELER OLDU

Sonalbümü 'Selam Dengesiz' ile bu yılın en çok konuşulan isimlerinden olan Ayşe Hatun Önal, merakla beklenen ikinci video klibini gün yüzüne çıkardı. Önal, müzik dünyasında olay yaratan şarkısı 'Olay'ın ardından, 'Beyaz Atletli' şarkısının Esat Bargun versiyonunu kliplendirdi. Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde ve eski Çukobirlik Fabrikası'nda çekilen klibi, Kadri Beran Taşkın yönetti. Motosikletlerin, eski model modifiye araçların kullanıldığı ve uzun bir ön hazırlık süreci gerektiren klibin sanat yönetmenliğini ise Ahmet Semih Uğur üstlendi. Klibin, yayınlanmasının ardından ortaya şok bir iddia atıldı. Klibin şarkıcı M.I.A'in MTV müzik ödüllü 'Bad Girl' şarkısına çektiği kliple büyük benzerlikler taşıdığı iddia ediliyor. Ayşe Hatun Önal gibi eski bir manken olan M.I.A'in klibindeki araba sahneleri birebir 'Beyaz Atletli'ye uyarlanmış. Klipte kostümler de benzerlik gösteriyor.