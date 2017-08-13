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Murat Başoğlu'na pahalıya patlayan kaçamak!

Giriş Tarihi: 13.8.2017 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.8.2017 12:23
Murat Başoğlu'na pahalıya patlayan kaçamak!

Hande Bermek ile evli olan sunucu Murat Başoğlu, Bodrum'da bir teknede öpüşürken görüntülenmişti...

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Murat Başoğlu'na pahalıya patlayan kaçamak!
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