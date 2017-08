BUGÜN NELER OLDU

Sibel Can, önceki gün Bodrum'da verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Can, "Allah sağlık verdikçe sahnede olmak ve şarkı söylemek istiyorum" dedi ve büyük alkış aldı. Ancak konser sonrasında fenalaşan Sibel Can hastaneye kaldırıldı. Sanatçıya, soğuk algınlığı tehşisi konuldu. Can'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.