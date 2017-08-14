Boşanma davası ortaya çıktı yasak aşk fotoğrafları kalktı

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'Aşk ve Günah', 'Kaderimin Yazıldığı Gün' ve 'Rüzgarın Kalbi' gibi dizilerde oynayan, evlendikten sonra eşi Hüseyin Y.'nin isteği üzerine oyunculuğu bırakıp İzmir'e yerleşen 27 yaşındaki oyuncu Zeynep Elçin'in, eşiyle davalık olduğu haberleri ortaya çıkmıştı.Elçin iki yıl önce. şiddet mağduru olduğunu, darp, şantaj ve ölümle tehdit edildiğini iddia ederek Hüseyin Y.'ye önce boşanma davası açtı. İddiaya göre; Hüseyin Y. evlendikten üç-dört ay sonra eşine fiziksel, psikolojik, sözlü ve ekonomik şiddet uygulamaya başladı. Elçin, eşinin uyguladığı şiddet sonucu karnındaki bebeğini düşürdü. Bu arada Hüseyin Y.'nin yüksek miktarda kumar borcu da vardı. Bir gün alacaklıları Hüseyin Y.'nin evine gelerek kumar borcunu ödemezse eşini ellerinden alacaklarına dair tehdit etti. Hüseyin Y. de bu olay nedeniyle eşini alarak memleketine gitti. Elçin oradan kaçarak daha önce oyunculuk eğitimi aldığı İstanbul'daki hocası A.G.K.'nin evine sığındı. Hüseyin Y. de eşinin arkasından İstanbul'a gitti. Elçin'le İstanbul'da bir restoranda buluşan Hüseyin Y.; "Benden asla boşanmayacaksın. Oyuncu olmana da izin vermeyeceğim. Seti basar seni öldürürüm" diyerek eşini tehdit etti. Hüseyin Y., akrabaları ve hocasını da tehdit etmeye başlayınca Elçin savcılığa şikayette bulundu. Bunun üzerine Hüseyin Y.'ye 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak önceki gün Elçin ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Elçin'in, 'Rüzgarın Kalbi' dizisinin setinde tanıştığı Umut Özgür Özcan ile bir senedir birliktelik yaşadığı öğrenildi. İkili, uzun süredir Instagram'da aşk yüklü fotoğraflarını paylaşıyordu. Ancak Elçin'in eşiyle boşanma davasına ilişkin detaylar basına yansıyınca genç oyuncu, sevgilisiyle olan bütün fotoğraflarını sayfasından kaldırdı.