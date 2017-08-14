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‘Önce kardeşimi evlendireceğim, sonra sıra bana gelecek’

Giriş Tarihi: 14.8.2017
‘Önce kardeşimi evlendireceğim, sonra sıra bana gelecek’
DENİZ Seki, önceki akşam Kıbrıs Savoy Ottoman Hotel'de konser verdi. Gecede mercan rengi bir elbise giyen şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin karşısına çıktı. Heyecanı her halinden belli olan Seki, gazetecilere gün içinde Kıbrıs sokaklarında dolaşırken bir sokak sanatçısıyla gerçekleştirdiği performanstan da bahsetti. Seki; "İnsanlara dokunmak çok güzel. Müzik, her yerde müziktir" dedi. Öte yandan Faruk Salman ile bu ay evleneceği haberlerine de açıklık getiren şarkıcı, şöyle konuştu: "Şimdilik zamanı var ama o da olacak. Ekim'de kardeşim Serkan'ı evlendireceğiz, sonra sıra bize gelecek."
Seki, Kıbrıs'tan ev alıp almayacağıyla ilgili soruya da "İstanbul'dan vazgeçmem. Doğduğum yere ayağımı basmalıyım" diye yanıt verdi.


Deniz Seki bir sokak şarkıcısıyla 'Bir Teselli Ver'i söyledi.
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‘Önce kardeşimi evlendireceğim, sonra sıra bana gelecek’
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