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Konserini yarıda kesip ezanı dinledi

Giriş Tarihi: 15.8.2017
Konserini yarıda kesip ezanı dinledi
Ünlü Fransız soprano , 13. Bodrum Müzik Festivali'nin ikinci gecesinde konser verdi. Shapplin, konser sırasında ezan okunduğunu duyunca müziğe ara verip sahnede ezanı dinledi.
Emma Shapplin konserinde; 'Carmine Meo' (1997) ve 'Etterna' (2002) albümlerinden ateş, hava, su ve toprağa dokunduğu antik masallarını; Atina Akropol, Olimpiya ve Kremlin Sarayı'nın ardından bu kez Bodrum'da anlattı.
Gecede Shapplin'e Devlet Çoksesli Korosu'nun yedi yıllık sanat yönetmeni ve şefi Cem'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.
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Konserini yarıda kesip ezanı dinledi
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