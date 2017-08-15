Konserini yarıda kesip ezanı dinledi

Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin
, 13. Bodrum Müzik Festivali'nin ikinci gecesinde konser verdi. Shapplin, konser sırasında ezan okunduğunu duyunca müziğe ara verip sahnede ezanı dinledi.
Emma Shapplin konserinde; 'Carmine Meo' (1997) ve 'Etterna' (2002) albümlerinden ateş, hava, su ve toprağa dokunduğu antik masallarını; Atina Akropol, Olimpiya ve Kremlin Sarayı'nın ardından bu kez Bodrum'da anlattı.
Gecede Shapplin'e Devlet Çoksesli Korosu'nun yedi yıllık sanat yönetmeni ve şefi Cem'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.