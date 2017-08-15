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Tatlıtuğ ile rol teklif edildi…

Giriş Tarihi: 15.8.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 09:50
Tatlıtuğ ile rol teklif edildi…

Tatlıtuğ ile rol teklif edildi, Katie Holmes 'Tanımıyorum' dedi

OKAN FİLİZÇAY

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Tatlıtuğ ile rol teklif edildi…
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