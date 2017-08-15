Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Tatlıtuğ ile rol teklif edildi, ‘Tanımıyorum’ dedi

OKAN FİLİZÇAY

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 15.8.2017
Tatlıtuğ ile rol teklif edildi, Katie Holmes ‘Tanımıyorum’ dedi

’un çekimlerine ay sonunda ABD’de başlanması planlanan filminde oyuncu krizi çıktı. Tatlıtuğ’a film için kadın partner bulunamadı. Tom Cruise’un eski eşi “Kıvanç’ı tanımıyorum’ diyerek kendisine gelen teklifi reddetti

Ünlü oyuncu 'un Amerika'da çekilecek olan filminde oyuncu krizi yaşanıyor. Eşi Başak Dizer ile uzun bir yaz tatili geçiren Tatlıtuğ, yazın sonlarına doğru yeni filmi için kamera karşısına geçmeyi planlamıştı fakat yakışıklı oyuncuya kadın partner bulunamadı. Son olarak Tom Cruise'un eski eşi 'a teklif götürüldüğü ancak Amerikalı oyuncunun "Öyle birini tanımıyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Öte yandan eğer filmin çekimlerine Eylül'e kadar başlanmazsa, filmle ilgili yapılan bütün anlaşmaların feshedileceği söyleniyor. Ön satışı başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yapılan, hatta Dubai'lilerin kendi ülkelerinde gerçekleşecek gala için sabırsızlandığı filmden Kıvanç Tatlıtuğ'un 250 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.
BUGÜN NELER OLDU
Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatlıtuğ ile rol teklif edildi, Katie Holmes ‘Tanımıyorum’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz