Tatlıtuğ ile rol teklif edildi, Katie Holmes ‘Tanımıyorum’ dedi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ
'un Amerika'da çekilecek olan filminde oyuncu krizi yaşanıyor. Eşi Başak Dizer ile uzun bir yaz tatili geçiren Tatlıtuğ, yazın sonlarına doğru yeni filmi için kamera karşısına geçmeyi planlamıştı fakat yakışıklı oyuncuya kadın partner bulunamadı. Son olarak Tom Cruise'un eski eşi Katie Holmes
'a teklif götürüldüğü ancak Amerikalı oyuncunun "Öyle birini tanımıyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği iddia ediliyor. Öte yandan eğer filmin çekimlerine Eylül'e kadar başlanmazsa, filmle ilgili yapılan bütün anlaşmaların feshedileceği söyleniyor. Ön satışı başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok ülkede yapılan, hatta Dubai'lilerin kendi ülkelerinde gerçekleşecek gala için sabırsızlandığı filmden Kıvanç Tatlıtuğ'un 250 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.