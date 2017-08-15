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Ünlü sunucu 'dan kötü haber!

Giriş Tarihi: 15.8.2017 14:34 Güncelleme Tarihi: 15.8.2017 14:35
Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber!

, spor yaparken sakatlandı. 40 yaşındaki sunucu, kötü haberi hesabından duyurdu.

Sunucu spor yaparken sakatlandı. Kötü haberi dan duyuran Molho, " bir zaman ellerimi ve larımı kullanamayacağım. Gitar da çalamayacağım" açıklamasını yaptı.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Molho, yaptığı ters bir hareket yüzünden iki biceps tendomu birden kopardı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü sunucu, "Merak edenlere duyurulur. Ellerimi ve kolalrımı uzun süre kullanamayacağım ama çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

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Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber!
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