Ünlü sunucu Jess Molho'dan kötü haber!

Sunucu Jess Molho spor yaparken sakatlandı. Kötü haberi sosyal medyadan duyuran Molho, "Uzun bir zaman ellerimi ve kollarımı kullanamayacağım. Gitar da çalamayacağım" açıklamasını yaptı.

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Molho, yaptığı ters bir hareket yüzünden iki biceps tendomu birden kopardı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü sunucu, "Merak edenlere duyurulur. Ellerimi ve kolalrımı uzun süre kullanamayacağım ama çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim" ifadelerini kullandı.