Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte 'in son hali

Giriş Tarihi: 16.8.2017 17:15 Güncelleme Tarihi: 16.8.2017 17:35
İşte Selda Özer'in son hali

Bir dönemin en çok aranan, ekranlarda en çok görünen oyuncularından biri Selda Özer'di.

Nasıl Tülin Şahin gibi olabilirsiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Selda Özer'in son hali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz