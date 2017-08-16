Teoman bu kez de oyunculuğu bıraktı

2011 yılında müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzen ve bu ayrılığa fazla dayanamayarak iki yılın ardından müziğe kaldığı yerden devam eden Teoman
, bu defa da oyunculuğu bıraktı. Önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, sinemaya gideceklerini söyledi. Oldukça mutlu olduğu gözlenen şarkıcı, "Sinemaya geri dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sinema artık benim için bitti. Bundan böyle sadece şarkı söyleyeceğim." Yeni albüm hazırlığında olduğunun da müjdesini veren Teoman, " Üç-beş ay sonra albümüm çıkacak" dedi.