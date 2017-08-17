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'dan olay paylaşım

Giriş Tarihi: 17.8.2017 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.8.2017 10:58
Demet Akalın'dan olay paylaşım

Eşi Okan Kurt'a gönderilen haciz nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın'dan manidar paylaşım!

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Demet Akalın'dan olay paylaşım
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