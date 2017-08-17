Seda Sayan’a hakarete 2.5 yıl hapis istendi

Sosyal medya
da Seda Sayan
ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik
hakkında video yayınlayarak hakaret eden Zekeriya Atak
, savcı karşısında çark etti. "Kimseden para almadım" şeklinde ifade veren Atak hakkında, Sayan ve Çelik'e zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
PARA ALDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ
'Zuhal Topal'la İzdivaç' isimli evlenme programına katılan damat adayı Zekeriya Atak, geçtiğimiz Şubat ayında "Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız" diyerek canlı yayını terk etmişti. Ardından rakip kanalda program yapan Seda Sayan'ın; damat adayı Zekeriya Atak'a, Topal'ın programını karıştırması için para verdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada Zekeriya Atak'ın, 'Zuhal Topal'la' programında olay çıkarması karşılığında Seda Sayan ve Erkan Çelik'ten 4 bin 350 lira aldığını söylediği bir video kaydı da yayınlanmıştı. Zekeriya Atak, büyük ses getiren görüntülerin silah zoruyla çekildiğini belirterek savcılığa başvurmuştu.
SAVCI KARŞISINDA ÇARK ETTİ
Bunun ardından Sayan ve Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş, Atak'ın kendilerine hakaret ettiğini ileri sürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Atak hakkında soruşturma başlatıldı. Atak ifadesinde; Sayan ve nişanlısının kendisine para vermediğini söyledi. Soruşturma sonunda Atak hakkında, Sayan ve Çelik'e zincirleme olarak hakaret ettiği ileri sürülen iddianame hazırlandı. İddianamede, Atak'ın; Sayan ve Çelik'i küçük düşürmek için ikilinin onur ve haysiyetini zedelediği belirtildi. Atak hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.